El podcast humorístic 'La Ruïna', dels còmics i guionistes Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, farà el salt a la televisió aquest gener amb un espai setmanal a La 2 de RTVE Catalunya. El format televisiu replica el show d'èxit del dos humoristes, en el qual una personalitat convidada i persones del públic expliquen amb tot detall una misèria personal. La més penosa, té premi. El primer convidat de 'La Ruïna' a La 2 serà el periodista Albert Om, i en posteriors programes hi passaran Santi Millán, Thais Villas, Empar Moliner, Toni Soler i David Verdaguer, entre altres. 'La Ruïna' manté en paral·lel la seva llarga agenda de compromisos en directe arreu de l'Estat, consolidat com un dels shows-podcast humorístics de més èxit dels últims anys.

'La Ruïna' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio). Conduït per Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, s'emetrà els dimarts a la nit a La 2, després del programa 'Cachitos de Hierro y cromo'.

Com al show en directe, el programa també comptarà amb la participació del públic, amb les seves experiències més penoses. La pitjor història, guanya. Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes condueixen l'espai, asseguts darrere una taula per on van passant els diversos convidats per explicar la seva 'ruïna'.

El pròxim dimarts, el programa comptarà amb el primer convidat, Albert Om. El periodista recordarà com va patir un robatori a Les Rambles, mentre tenia una conversa surrealista amb la policia.