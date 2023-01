TV3 estrena «El negre de Banyoles», amb Daura Mangara

Aquesta nit, a les 22.50 h, TV3 estrena El negre de Banyoles, un programa presentat pel raper i poeta banyolí Daura Mangara. Poesia i espectacle s’uneixen en aquesta proposta de cultura i entreteniment, enregistrada a la sala La Mirona de Salt, amb públic i música en directe, i amb reportatges als espais on van viure i es van inspirar els poetes protagonistes. El negre de Banyoles també́ vol ser, segons informa la CCMA, una road-movie per les vides dels grans poetes catalans dels últims 50 anys. A més, cada episodi busca històries reals que s’amaguen darrere les paraules i mostra persones anònimes que regalen històries humanes, expressades a través d’un tuit, d’una lletra d’una cançó́, d’un poema o d’una story d’Instagram.

En el primer lliurament, Daura Mangara visitarà la casa on va viure Mercè Rodoreda en tornar de l’exili, a Romanyà de la Selva, i pujarà a la torre que es va fer construir, de la qual només va poder gaudir els últims 3 anys de vida i que sempre s’ha mantingut tancada al públic. El programa també coneixerà Albert Espadamala, un pagès singular molt seguit a les xarxes socials, que va publicant el seu dia a dia a la granja. Si Rodoreda sempre va buscar un paradís on retirar-se, Espadamala ha decidit viure tot sol en una masia a Torelló, on té un ramat molt especial.