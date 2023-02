Netflix estrenarà el proper 15 de març el documental Money Shot: The Pornhub Story, que versarà sobre la història i les polèmiques al voltant d’una de les plataformes de pornografia més famoses del món.

Pornhub és una de les pàgines web porno més visitades del món, acumulant més de 36.000 milions de reproduccions i centenars de milions de dòlars en publicitat només el 2021.

Aquest any, l’empresa estava valorada en 2.500 milions de dòlars.

La distribució de contingut per a adults «va canviar a nivell mundial» amb l’arribada de Pornhub el 2007, ja que va permetre als usuaris compartir les seves experiències «mentre l’empresa guanyava milers de milions de dòlars», concreta la sinopsi oficial de Money Shot: The Pornhub Story que Netflix ha difos aquesta setmana.

A més de relatar el fulgurant creixement de la web pornogràfica en els darrers quinze anys, aquesta producció televisiva del gegant audiovisual també posarà el focus en les controvertides acusacions contra la plataforma per consentir material explícit fruit de suposats delictes de tràfic sexual.

«Mentre les organitzacions de lluita contra el tràfic busquen justícia per a les víctimes, pot el gegant d’internet protegir aquells dels quals es beneficia o estem davant d’una nova onada de censura per a adults que fan porno consentit?», conclou la descripció del film.

La directora i productora de la cinta, Suzanne Hillinger, va detallar en un comunicat que un dels seus objectius és que els espectadors es preguntin sobre la sexualitat i el consentiment quan «plataformes multimilionàries» prosperen gràcies a continguts d’usuaris.

«La nostra esperança és que aquesta pel·lícula generi converses importants sobre el sexe i el consentiment, tant a internet com al món», va explicar la responsable de Money Shot: The Pornhub Story.

La productora Alex Gibney (responsable d’Steve Jobs: The Man In the Machine) està darrere d’aquest nou documental de 93 minuts de durada que compta amb Stacey Offman (The Forever Prisoner) i Richard Perello (Crazy, Not Insane) com a productors executius.

20 milions de subscriptors

El model de Pornhub rau en una comunitat de 20 milions de subscriptors, segons les xifres del 2021, que generen contingut i poden descarregar el dels seus homòlegs. A la resta d’usuaris se us permet visualitzar-lo en línia sense cap tipus de cost.

L’empresa, nascuda al Canadà, té seus a diferents paradisos fiscals arreu del món pels quals circula el capital de MindGeek, la companyia matriu que també controla altres portals com RedTube i YouPorn o productores com Brazzers.

Els comptes de Pornhub a YouTube i Instagram van ser tancats els últims sis mesos per violar les polítiques d’aquestes xarxes socials, després que MindGeek fos demandada per promoure suposadament el tràfic sexual i per haver-se lucrat amb la distribució de pornografia infantil.

Des de la companyia s’han negat les acusacions i han afirmat que la seva organització interna impulsa «els mecanismes de salvaguarda més complets d’una plataforma generada per usuaris».