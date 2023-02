La sèrie animada South Park ha incomodat els ducs de Sussex amb un dels seus últims capítols en què se’n mofa a través d’uns suposats prínceps del Canadà, i ho ha fet fins a tal punt que Enric d’Anglaterra i Meghan Markle s’estan plantejant prendre accions legals contra el programa.

South Park, que amb el seu humor irreverent ha humiliat altres famosos en el passat i ha presentat sàtires des de polítics fins a Ossama Bin Laden, va dedicar el recent episodi The worldwide privacy tour a un suposat príncep del Canadà, pèl-roig i amb barba, que fart de les seves obligacions reals fuig del seu país amb la seva dona i es trasllada a una casa a prop d’un dels protagonistes de la sèrie, una trama amb referències evidents a la trajectòria seguida per Enric i Meghan.

L’esposa del príncep, que recorda a Markle, és descrita com una influencer que es passa el dia posant i se la titlla d’«estúpida». Els personatges reclamen «privadesa» en grans pancartes, una altra referència a les constants demandes mediàtiques de la parella real. La difusió del capítol de la sèrie no hauria fet cap gràcia a Enric i Meghan, que haurien posat el cas en mans dels seus advocats per veure si escau una demanda per difamació, segons ha revelat la cadena Fox News.