Des que fa més de mig any Netflix confirmés que hi hauria una segona temporada de El juego del Calamar, les expectatives han anat en augment. Conscient d’això, la plataforma va escalfant motors abans d’anunciar novetats. Fins ara, pocs destalls es coneixen dels nous episodis i tampoc de quan sortirà a la llum aquesta nova temporada. La plataforma ha agitat les xarxes amb un breu tuit: «Pròximament», juntament amb una imatge de la sèrie i un 2, en referència a la segona entrega. Res més. Però n’hi ha prou perquè la legió de fans de la sèrie hagi celebrat l’arribada de la nova temporada i començat a especular sobre per on poden anar els nous arguments de la producció coreana.