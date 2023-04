Cleòpatra, l’última governant de la dinastia ptolemaica de l’Antic Egipte, continua sent un personatge molt important per a la història del país molts segles després de la seva mort, així que la seva figura és gairebé matèria d’estat. Mostra d’això és la polèmica que s’ha desencadenat a Egipte per com la representa Netflix en una sèrie documental que estrenarà el pròxim 10 de maig: com una dona negra, apostant així per la inclusió com ha fet en altres projectes, una cosa que alguns consideren que és tergiversar la realitat.

La segona temporada de Reinas de África, que compta amb la producció executiva de Jada Pinkett Smith (la dona de Will Smith), abordarà la vida de Cleòpatra, un personatge discutit en molts aspectes, i també pel seu color de pell. D’origen macedoni, normalment se l’ha representat en pantalla a través d’actrius blanques. Netflix ja va avançar el febrer passat que havia elegit una actriu negra, la britànica Adele James (Casualty, Doctors), com «una picada d’ullet a la conversa que hi ha hagut durant segles sobre la raça de la governant». Un debat que sembla que seguirà vigent ara, veient les reaccions que han provocat les primeres imatges de la sèrie a Egipte. Segons BBC News, l’egiptòleg i exministre d’Antiguitats Zahi Hawass ha criticat l’elecció de Netflix, declarant al diari Al-Masry Al-Youm que «Cleòpatra era grega, cosa que significa que era de pell clara, no negra». «Netflix està mirant de provocar confusió al difondre fets falsos i enganyosos que l’origen de la civilització egípcia és negra», ha denunciat, alhora que reclamava els egipcis que s’oposin al gegant de l’streaming. L’advocat Mahmoud al Semary ha anat fins i tot més enllà i ha presentat una denúncia davant un fiscal perquè prengui «les mesures legals necessàries» i bloquegi l’accés als serveis de Netflix a Egipte. El lletrat acusa la plataforma d’intentar «promoure el pensament afrocèntric [...] que inclou eslògans i escrits destinats a distorsionar i esborrar la identitat egípcia».