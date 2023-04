La nova sèrie que va estrenar Antena 3 el passat 13 d'abril es va rodar a diversos punts d'Espanya, oi que no ho sabies? Cadis, la seva Bahia va ser un dels punts clau de la sèrie, allà és on Manuela resideix. 'Cabo de Gata', Almeria, aquí hi passa tota la trama. Madrid, Toledo i Guadalajara són altres de les poblacions per les quals passarà la producció televisiva.

Heridas' protagonitzada per Adriana Ugarte, Maria León, Cosette Silguero i Javier Collado, entre altres, està tenint un èxit impressionant a la pantalla televisiva. Tots els dijous a les 22:45 h es passa un nou capítol i són molts teleespectadors que estan al cas de la sèrie, ja que la seva trama, tot i ser, fictícia, pot arribar a tocar la realitat d'alguna família. Yolanda, treballant de pole dancer a les nits i dormint de dia, té una nena de 7 anys, l'Alba, la qual està sent maltractada per la seva pròpia mare, però finalment, la roda gira i la foscor comença a desaparèixer amb una clariana anomenada Manuela. Ara la seva desesperació comença a veure la llum. Aquesta sèrie tracta sobre el maltractament i l'abandonament infantil i les conseqüències que pot tenir. Passat i present es donen la mà per crear una nova aventura. Comprar infants La producció està basada en la sèrie 'Mother' del Japó i, gràcies a Atresmedia, podem gaudir les nits de dijous d'una trama que enganxa moltíssim. Norberto López Amado i Juanma Pachón són els directors d'una de les sèries espanyoles més vistes aquest últim mes. El dia de l'estrena va tenir 1.492.000 teleespectadors, el passat dijous en va tenir 1.220.000 i esperem que aquesta nit, la xifra es mantingui o superi les seves expectatives.