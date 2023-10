Amazon Prime Video ha fixat al calendari l’estrena d’Operación Triunfo 2023, un dels retorns televisius més esperats de l’any. El talent show, que canvia la seva imatge amb un logotip renovat, farà per primera vegada el salt a una plataforma de pagament el pròxim 20 de novembre. La primera gala arrencarà en directe a les 22.00 hores amb Chenoa com a mestra de cerimònies, i just després començarà la postgala per analitzar tot el que ha passat.

Ahir dilluns va arrencar el càsting final del concurs musical a Barcelona, que tindrà una durada de tres dies. En aquesta última fase s’escollirà els 18 aspirants que participaran a la primera gala, en què s’escollirà els 16 afortunats que entraran a l’Acadèmia dirigida per Noemí Galera. Segons detalla Prime Video en una nota de premsa, els espectadors podran seguir una part del primer dia de càsting a través de Youtube. La resta estarà disponible a la plataforma el proper 16 de novembre, amb dos programes especials de 45 minuts presentats per Xuso Jones que recolliran el més destacat de tot el procés de selecció. En aquests especials es donaran a conèixer els futurs protagonistes d’OT 2023. Xuso Jones també es posarà al capdavant d’OT al día, un magazín de 45 minuts de durada que estarà disponible en directe de dimarts a dissabte a les 22.00 hores. El cantant i presentador analitzarà, juntament amb un grup de col·laboradors, els moments clau de la setmana que ocorren entre gala i gala, com ara el repartiment de temes, els assaigs, el passi de micros i, per descomptat, tots aquells continguts destacats fruit de la convivència dels concursants. Tot el contingut en directe estarà disponible al servei una vegada hagi finalitzat l’emissió. A més a més, i en línia amb les edicions passades, els fans tindran accés al canal 24 hores en directe, disponible a tot el món a través de YouTube, per no perdre’s res del que passi a l’Acadèmia.