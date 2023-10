Nova aposta de Netflix per un format similar a la reeixida La Casa de Papel. La plataforma de continguts en streaming ha anunciat que ja està treballant en la minisèrie de cinc episodis Asalto al Banco Central. Aquest thriller d’acció es basa en l’atracament real que es va produir a Barcelona el mes de maig del 1981.

La sèrie comptarà amb tres actors que van participar a La Casa de Papel: Miguel Herrán, María Pedraza i Hovik Keuchkerian. Herrán va participar en l’exitosa ficció des dels seus inicis i fins a l’última temporada com a Rio, Keuchkerian va ser Bogotà i Pedraza va interpretar una de les ostatges a la primera temporada.

«Tres mesos exactes després de l’intent de cop d’estat al Congrés dels Diputats és quan onze homes encaputxats entren a la seu del Banc Central de Barcelona. El que comença com un espectacular atracament aviat es converteix en un veritable desafiament per a la recent democràcia espanyola. Els atracadors tenen més de 200 ostatges al banc i amenacen de matar-los si el govern no accedeix a alliberar el coronel Tejero i tres responsables més del 23F», ha anunciat la plataforma. El rodatge d’aquesta nova producció de Brutal Media començarà en els propers dies i està dirigida per Daniel Calparsoro (Hasta el cielo).