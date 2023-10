La propera edició del Benidorm Fest ha superat una de les etapes més importants. TVE ha tancat el termini d’inscripció de candidatures per al certamen musical, arribant a rebre 825 propostes a través del seu formulari web al llarg dels 147 dies que ha estat obert. Aquesta xifra ha superat les 455 rebudes l’any passat per aquesta mateixa via, tot i que cal destacar que per a aquesta tercera edició totes les candidatures s’han realitzat pel formulari web, incloses les invitacions directes realitzades per RTVE. És més, prop de 200 cançons es van enviar les últimes 24 hores abans de finalitzar el termini.

Un fet a destacar és que totes s’han presentat amb un conjunt complet de cantant i cançó. Aquest èxit cobra encara més rellevància en comparar-lo amb l’edició anterior en què, malgrat el nombre similar de participants amb 876 candidatures, més de 300 cançons es van enviar sense intèrpret. Tant la direcció del Benidorm Fest com els tres assessors musicals, Pablo Cebrián, Tony Sánchez-Ohlsson i David Martínez (Rayden), han mantingut el compromís amb la integritat de les propostes i destaquen la importància de presentar obres musicals completes. Dels 825 temes presentats, 23 han estat resultat del projecte pilot del campament de cançons de RTVE: una trobada entre compositors espanyols i internacionals per enriquir la selecció del festival i del que aviat se n’oferiran més detalls. El sistema de treball aquest any per part de la direcció i dels assessors musicals ha estat molt més personalitzat. Part de la seva tasca s’ha centrat en fer una recerca directa de talent amb artistes i discogràfiques en un intent per fer entendre millor el projecte del Benidorm Fest i en captar el màxim talent possible. Ara triaran les 16 millors propostes que participaran l’any que ve al Benidorm Fest els dies 30 de gener i 1 de febrer a les semifinals, ia la gran final del dia 3 de febrer.