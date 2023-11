El cineasta Manuel Huerga roda la pel·lícula Parenostre, un film que se situa el dia que van comunicar a la família Pujol que el diari El Mundo anava a publicar la notícia de la deixa de l’avi Florenci. Amb guió de Toni Soler, Parenostre narra com va gestionar la família l’anunci. Més enllà de l’argument, una de les novetats i plats forts del film és que està rodat al complet les pantalles LED i el croma a un plató de Mediapro. És la primera pel·lícula rodada íntegrament amb aquesta tècnica a Catalunya. La cinta està protagonitzada per Josep Maria Pou, que es posa en la pell de Jordi Pujol, i Carme Sansa, de Marta Ferrussola.

Huerga explica que l’any que ve en farà 10 que la família Pujol va rebre la notícia que anaven «’a por ellos’» i que a partir d’aquell moment tot va anar de «baixada» per a ells. «Una família que ha estat al capdavant d’aquest país durant 23 anys, de cop els hi diuen que s’ha acabat el xollo i que se’ls hi caurà el món a sobre». La pel·lícula té lloc en un sol dia, quan van comunicar a la família que El Mundo anava a publicar la notícia de la deixa de l’avi. El nucli de la història és la trobada amb els membres de la família per debatre sobre com afrontar la situació. «Van fer un comitè de guerra per parar el cop i van fer tots els intents de parlar amb diversa gent per aturar-ho», assenyala el cineasta. Huerga diu que la pel·lícula s’endinsa en el si de la família Pujol i en el drama que viu l’expresident de la Generalitat.

Josep Maria Pou i Carme Sansa encapçalen el repartiment, on també hi intervenen Pere Arquillué, David Selvas, Sílvia Abril, Lluís Soler, Alberto Sanjuan, Antonio Dechent i Xavi Ricart, entre d’altres. Pou es posa en la pell de Jordi Pujol: «No he intentat fer una imitació de Pujol perquè és impossible, tots dos tenim una brutal diferència d’aspecte físic». L’actor indica que han volgut agafar l’essència del personatge i de tots els membres de la seva família i que el públic els reconegui pel que diuen i fan. Sansa interpreta Marta Ferrusola i remarca que és «una dona de caràcter, que ha acceptat que el seu home es dediqui a la política» i ella «ho ha hagut d’anar encaixant, però arriba un moment que li diu que no tot és el país».