L’equip del programa d’humor El búnquer de Catalunya Ràdio ha recollit el premi Ondas a millor programa de ràdio de proximitat, en la gala que s’ha fet al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Jair Domínguez, Peyu (Lluís Jutglar) i Neus Rossell han pujat a l’escenari acompanyats de Jordi Borda, director de l’emissora, per fer un discurs trencador.

Peyu ha aprofitat la plataforma per a estirar les orelles a la cultura espanyola: “Ja que tinc davant un gran sector del panorama cultural espanyol, us vull dir que des de Catalunya se us ha trobat a faltar moltes vegades”, ha dit. “A vegades fa la sensació que costa posicionar-se per por de perdre quatre vots o vendre algunes entrades menys per al vostre concert… […] Si la por és de perdre els quatre tontos que criden ‘viva Franco’ a Ferraz, hauríem d’anar perdent la por”, ha acabat dient, entre aplaudiments del públic.