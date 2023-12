El darrer capítol de Joc de cartes visitava novament les comarques gironines amb un duel entre restaurants de cuina tradicional i de cuina creativa.

La batalla gastronòmica va ser protagonitzada per la banda de la cuina tradicional pel restaurant Mas Ros, a Cassà de la Selva, defensat pel seu cap de cuina Jaume Coll; i pel restaurant La Ferla, al Barri Vell de Girona, un restaurant d’origen italià capitanejat per l’Alba Fernández. A la banda de la cuina creativa, hi havia la representació del Formaticum de Marc Masó, un restaurant tematitzat de Girona amb els formatges com a eix vertebrador; i el Nou Quart, a Quart, un restaurant que viatja al llunyà oest de la mà de José Antonio Albacete, el Joe.

En el programa d'aquest dimecres no van faltar les sorpreses entre els restauradors i els seus establiments. Sens dubte, el desconcert més gran va arribar de la mà del Joe i el seu establiment de Quart ambientat en el far west.

La proposta creativa -i alhora arriscada- del restaurant Formaticum de Girona va generar comentaris positius entre els participants, al mateix temps que va fomentar la creativitat d'en Marc Ribas.

Finalment, després de les valoracions dels restauradors i del mateix Ribas, l'establiment gironí que va guanyar el duel entre la cuina tradicional i creativa va ser el Formaticum de la ciutat de Girona. A més del títol que ofereix el programa, l'establiment també s'endú 3.000 euros.