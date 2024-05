Anna Simon busca des d'una masia de Llagostera la millor parella de pagesos catalans a «El tros»

Fa uns mesos, els agricultors van paralitzar les principals ciutats espanyoles amb les seves protestes reclamant el dret a continuar vivint de la feina. «El nostre final, la vostra gana» va ser el seu lema quan van tallar els carrers de Barcelona. Ara TV3 i la plataforma 3Cat volen reivindicar la seva tasca a través d’un concurs en format reality en què Anna Simon (Mollet del Vallès, 1982) busca la millor parella de pagesos catalans, El tros, que s’estrena aquesta nit a partir de les 22.05 h.

Una típica masia situada al terme municipal de Llagostera acull aquesta producció de Shine Iberia (Masterchef, Maestros de la costura) en què no només participen 10 ruralites (concursants amb una àmplia experiència al sector del camp), sinó també d’altres urbanites (als quals la natura els avorreix i prefereixen les xarxes socials), en una combinació pensada especialment perquè doni molt de joc davant les càmeres.

De les rialles als mals rotllos

«Seria meravellós que el programa ajudés que la gent jove s’interessi per aquest món», confessa Simon, que torna a la televisió després d’un temps allunyada de les càmeres a causa de la maternitat.

«La relació entre els participants, al principi, no serà fàcil, perquè ajuntem persones que aparentment no tenen res en comú», avança la presentadora sobre els concursants, que s’enfrontaran a reptes físics que posaran a prova la seva resistència i les seves habilitats al camp i amb els animals. «Riuran molt, patiran, hi haurà intriga, tensions, i algun moment de mal rotllo», apunta l’expresentadora de formats com Oh Happy Day o Persona infiltrada.

Dormir al paller

«Hi ha concursants que ens sorprendran, perquè tenim des de la típica persona de ciutat que es posa a cridar quan veu una bestiola a altres tot terreny, que s’adapten a tot i que s’arremanguen per fer el que sigui», avança la presentadora. Les deu parelles es dividiran en dues famílies: la vermella i la blava. Els guanyadors de cada programa obtindran recompenses, mentre que els perdedors dormiran al paller i, a més, podran ser nominats per abandonar el programa, a l’estil Gran Hermano, Masterchef i OT.

«Hi haurà proves on serà molt important la força, altres en què primarà la resistència, altres basades en preguntes sobre el món rural...», enumera Anna Simon, que estarà acompanyada per un jurat expert en el sector primari: l’agroinfluencer mallorquí Miquel Montoro, el nen que es va fer viral amb el vídeo de l’«Hostia, pilotes!», i Marina Piferré, pagesa, activitsta i defensora del món rural.

10.000 euros en joc

Els supervivents de la competició que s’aixequin amb la victòria s’embutxacaran 10.000 euros. A més de l’assessorament de Montoro i Pifarré, a cada programa intervindrà un expert en la matèria del dia que avaluarà la destresa dels concursants i els advertirà de les dificultats de les tasques. «Hem de cuidar molt més la pagesia i ser conscients de la feina que fan», recalca Simon. «Si ens anem quedant sense pagesos, és clar que no menjarem», sentencia.