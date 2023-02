Txot's, empresa de referència en el sector de la restauració busca ampliar la seva plantilla i, per aquest motiu, està interessada a contractar cap de cuina i cuiners/es, professionals de cuina amb experiència provada i també cambrer/a de sala i barra que acrediti experiència mínima d'un any en servei de restaurant. També es busca un encarregat/da que reuneixi aquestes qualitats haurà d'encarregar-se de l'organització operativa del restaurant i del personal, supervisant els serveis, la cuina, les sales, les barres, les reserves, així com també les obertures i els tancaments del local.

S'ofereix la possibilitat de treballar als locals de Roses-Empuriabrava, Figueres i, de manera imminent, Girona. L'oferta inclou salari segons vàlua, jornada completa i horari intensiu, pla de formació i carrera professional a l'empresa i un excel·lent ambient de treball. Interessats/ades, enviar correu a seleccio@sidreriatxots.com