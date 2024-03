Aquesta setmana comptem amb una autèntica marató d'ocupació, perquè et sumis a ella si et trobes en cerca d'oportunitats laborals. Unes ofertes de feina a Girona que ofereix contractació indefinida, bones condicionals laborals i salaris de fins a 4.000 euros al mes. Entre els perfils sol·licitats es troben: consultor immobiliari, mosso/a de magatzem, dependent/a de botiga, logistic manager, personal de supermercat, assessor/a fiscal i comptable i màrqueting júnior. Ara només necessites inscriure't.

CONSULTOR IMMOBILIARI - Castelló d'Empúries - Contracte indefinit- Salari: 1.700 - 4.000 € brut/mes

Ets un apassionat de les vendes, t'encanta el sector immobiliari i a més tens habilitats administratives excepcionals? Aquesta és la teva oportunitat! Estem buscant un/a Comercial amb habilitats administratives per unir-se al nostre equip.

Requisits:

- Habilitats excepcionals de comunicació i negociació.

- Capacitat per treballar de forma autònoma i en equip.

- Orientació a resultats i capacitat per assolir objectius de venda.

- Habilitats administratives sòlides, incloent maneig de documents, organització i seguiment de processos.

Responsabilitats:

- Prospecció de clients potencials i seguiment de leads.

- Realització de visites a propietats i assessorament a clients.

- Negociació de condicions de venda.

- Gestió administrativa d'expedients de venda.

Oferim:

- Contracte a temps complet (40 hores setmanals).

- Oportunitat de formar part d'una empresa líder en el sector immobiliari.

- Ambient de treball dinàmic i col·laboratiu.

- Paquet de remuneració atractiu, incloent salari base més comissions per vendes.

- Possibilitat de creixement professional i desenvolupament dins de l'empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Consultor Immobiliari en Castelló d'Empúries, Girona.

MOSSO/A DE MAGATZEM para Sant Gregori - Contracte indefinit - Jornada completa - Salari: 19.000 € brut/any

Des d'Adecco Selecció estem busquen un/a mosso/a de magatzem per incorporar en una important empresa de la construcció de les rodalies de Girona.

Les tasques que haurà de realitzar són:

-Gestió del material del magatzem.

-Control de les eines que entren i surten.

-Recepció del material.

-Ordenar el magatzem.

-Distribuir el material segons l'obra que pertany.

Requisits:

- Carnet de cotxe indispensable.

- Experiència en magatzem i/o gestió de material.

- Compromís, iniciativa i ganes de treballar.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de magatzem en Sant Gregori.

DEPENDENT/A DE BOTIGA para Girona - Contracte indefinit - Jornada parcial - tarda - Salari: 16.000/18.000 € brut/any

¿Tens experiència com a dependent/a? Busques un projecte estable i enriquidor? T'agrada l'atenció al client i la venda al detall? Si la resposta és que Sí!! Aquesta oferta està feta per tu!

S'ofereix:

-Jornada: horari de tarda de 15:30 a 20 hores, de dilluns a dissabte.

- Formació continuada amb persona sènior.

- Responsable del torn de tarda de forma autònoma.

- Salari competitiu i comissions de venda.

Funcions:

- Cobrament en caixa i tancament de la mateixa.

- Recepció de comandes.

- Control d'estocs.

- Assessorament i venda al detall amb el client.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dependent/a de Botiga - Indefinit en Girona.

LOGISTIC MANAGER para Olot - Jornada completa.

Estem cercant un Responsable de Logística compromès i dinàmic per unir-se a una important empresa de la Garrotxa a jornada completa. Com a Responsable de Logística, seràs el líder encarregat de dirigir i supervisar totes les operacions logístiques de l'empresa, assegurant-ne l'eficiència i la conformitat amb els objectius establerts. Aquesta és una oportunitat emocionant per a un professional experimentat en logística que busqui un rol de lideratge amb responsabilitats significatives.

Responsabilitats Principals:

- Supervisar i coordinar totes les activitats relacionades amb el transport, l'emmagatzematge i la distribució de productes.

- Desenvolupar i implementar estratègies per optimitzar els fluxos de treball i millorar l'eficiència operativa en tots els aspectes de la cadena logística.

- Gestionar els equips logístics, incloent la contractació, la formació i l'avaluació del rendiment del personal.

- Establir i mantenir relacions efectives amb proveïdors, transportistes i altres socis logístics per garantir acords competitius i un servei fiable.

- Supervisar els processos de recepció de mercaderies, control de qualitat, emmagatzematge i preparació de comandes per assegurar una gestió efectiva de l'inventari.

- Analitzar dades i indicadors clau de rendiment per identificar àrees d'oportunitat i implementar millores continuades en els processos logístics.

- Col·laborar amb altres departaments, com vendes, producció i servei al client, per garantir una integració efectiva i una resposta coordinada a les demandes del negoci.

Requisits:

- Disponibilitat horària.

- CFGS en Comerç internacional i/o CFGS de Logística i Transports.

- Coneixements d'Incoterms.

- Experiència treballant com a responsable logístic.

- Vehicle propi per desplaçar-se.

- Nivell d'anglès mig/alt

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Logistic Manager en Olot.

PERSONAL DE SUPERMERCAT para Llançà - Contracte indefinit - Jornada completa - Salari: 16.000€ - 17.000€ brut/any

Tens experiència en el sector supermercat i tens una clara orientació al client?Tens diponibilitat horaria de dilluns a diumenge? Si és així, continua llegint aquesta oferta et pot interessar!

Funcions:

-Atenció i assessorament al client.

- Reposició i control d'estocs.

- Recepció de comandes i preparació del magatzem.

- Cobraments de caixa i tancament i obertura de les mateixes.

Requisits:

Disponibilitat horària per fer torns rotatius.

-Nivell alt de català. (comprensió i parlat).

-Experiència prèvia (valorable).

S'ofereix:

-Contracte directament per empresa amb la modalitat d'indefinit.

-Horari rotatiu: 1 setmana de matins 1 setmana de tardes de dilluns a diumenge.

- 1 Festiu a la setmana que va rotant cada setmana de forma seguida (1 setmana dilluns, següent dimarts, següent dimecres)

Inscripcions i més informació a l'oferta de feina de Personal de supermercat en Llançà.

ASSESSOR/A FISCAL I COMPTABLE para Figueres - Contracte indefinit - Jornada completa - Salari: 24.000€ - 35.000€ bruts/any

¿T'has format en Dret, Economia, Administració d'Empreses, Comptabilitat i Finances o similar, t'agradaria enfocar la teva carrera professional en fiscalitat i comptabilitat i estàs buscant un projecte professional estable i amb perspectiva de futur? El nostre client, una assessoria d'empreses amb 15 anys d'experiència ubicada a Figueres, enfocats en apropar els serveis d'assessorament als clients, tant per persones físiques, empreses privades, públiques i corporacions locals, busca incorporar a un/a Assesor/a Fiscal i comptable al seu equip d'assessors.

Les teves funcions seran:

-Assessorament i consultoria fiscal i comptable a un target de clients concret.

-Tramitació dels impostos.

-Gestió íntegra d'una cartera d'entre 40 i 50 clients.

-Gestió dels impostos com els mòduls d'IVA i IRPF.

Si tot això t'encaixa... no dubtis en inscriure't! Ens posarem en contacte amb tu.

Requisits:

- Formació universitària en Dret, Economia, Administració d'Empreses, Comptabilitat i Finances o similar.

- Valorable coneixements en Dret Tributari.

- Coneixements en gestió d'impostos.

- Valorable coneixement en mòduls d'IVA i en règim agrari.

Inscripcions i més informació a l'oferta d' Assessor/a Fiscal i Comptable en Figueres.

MÀRQUETING JÚNIOR para Girona - Contracte indefinit - Jornada completa

Des d'Adecco Girona estem cercant a un/a Assistent de Màrqueting Digital, per una important empresa del sector cinematogràfic de Girona.

Les teves funcions principals seran donar suport al departament de màrqueting, principalment en el desenvolupament d'accions i comunicacions relacionades amb el màrqueting digital (mitjans propis i de tercers).

Busquem una persona amb capacitat organitzativa, visió analítica i estratègica, proactiva, i original.

Indispensable:

- Experiència amb eines d'email màrqueting, CRM i gestió de base de dades.

- Experiència en campanyes d'ADS a: Google (SEM, Display, Youtube, Maps, etc.), Meta (Facebook i Instagram), Tiktok, Twitter i Spotify.

- Experiència amb anàlisi de dades web a través de les eines habituals de Google (Analytics, Tag Manager, Search Console, etc.).

- Experiència en elaboració de campanyes i estratègies orientades a un objectiu concret, projectant des del funnel d'accions fins a la consecució de les accions per aconseguir-los.

- Experiència amb prospecció de nous clients en l'àmbit B2C, i amb campanyes de fidelització.

- Nivell avançat en redacció en Català i Castellà, per redacció de claims i copys creatius, articles, presentacions, etc.

- Experiència en benchmark: anàlisi i seguiment de la competència.

- Experiència amb aplicacions mòbils: gestió de notificacions PUSH, etc.

- Experiència en el tracte amb mitjans de comunicació digital i altres entitats alienes al negoci (comunicació externa).

Competències valorables:

- Experiència en gestió de continguts web amb constructors CMS (Elementor, Divi, Joomla Builder, etc.) i maquetació bàsica de contingut (landing pages).

- Accions de posicionament orgànic als cercadors (SEO).

- Experiència en desenvolupament de creativitats amb Canva o altres eines de disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, etc.).

- Es valorarà positivament l'experiència en edició de vídeos (Filmora, Premiere Pro, etc.).

- Es valorarà positivament l'experiència amb eines de disseny web com Figma o Adobe XD.

- Es valorarà positivament l'experiència amb prospecció de nous clients B2B de forma digital.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Màrqueting Júnior en Girona.

RESPONSABLE DE BOTIGA para Figueres - Contracte indefinit - Jornada completa

Per perfumeria reconeguda de la zona de l'Alt Empordà, cerquem encarregat/da de botiga.

Funcions:

-Promoure i aconseguir els objectius.

-Supervisió del dia a dia de l'activitat.

-Control inventaris.

-Gestió de comandes.

-Control i organització del personal de botiga.

Requisits:

-Experiència com a engarregat/da.

-Ganes de superació.

-Passió pel comerç, i la perfumeria.

-Bona presència i bon tracte al client.

-Capacitat d'organització, motivació i ambició per superar qualsevol repta.

S'ofereix:

-Estabilitat laboral.

-Jornada completa.

Experiència requerida:

- Experiència com a encarregat/a de mínim 2 - 3 anys

Idiomes requerits:

- Català nivell alt.

- Castellà nivell alt.

- Francès nivell alt.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de botiga en Figueres.