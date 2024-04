Busques feina? El Brot necessita un/a cap de sala i un/a ajudant de cuina!

El Brot, restaurant gastronòmic situat a 10 minuts de Banyoles i 25 de Girona busca, per una banda, un cap de sala amb experiència i coneixements o ganes d’aprendre en el món dels vins de mínima intervenció. El seu perfil ha de demostrar disposar de ganes d’aportar la seva personalitat i manera de fer en un servei professional, però molt proper i personalitzat amb el client. Per altra banda, també busca segon de cuina per formar part de la gestió, organització i proposta creativa de la cuina del Brot.

Autodefinida com a Gastronomia Radical (d’arrel), el Brot és un restaurant petit i amb encant, on es dona gran importància als petits detalls, amb una oferta cultural molt interessant als estius. De cara a juliol i agost es busquen reforços a cuina, sala i neteja.

Si estàs interessat o interessada o coneixes a algú amb motivació i amb ganes de fer carrera al món de la gastronomia, envia el teu currículum i carta de presentació aquí.