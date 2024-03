- Divendres 8 a les 20 h al Teatre Municipal (Girona)

La prestigiosa companyia colombiana de dansa Sankofa aterra aquest divendres a Girona per presentar "La Ciudad de los Otros" una poderosa dansa afro contemporània amb dotze ballarins i tres músics en directe que reivindica la lluita activa contra el racisme.

2. Una nova edició del Sarrià Manga

- Dissabte 9 i diumenge 10 de les 10 h a les 20 h al Pavelló d'Esports (Sarrià de Ter)

Sarrià de Ter acollirà aquest cap de setmana la tercera edició del Sarrià Manga, la trobada d'amants de l'anime i la cultura japonesa. Enguany novament els assistents podran gaudir d'actuacions musicals, exhibicions de ball, gastronomia, pintacares i concurs de cosplay, entre altres activitats.

3. Fira Gegantera Gironina a Cassà de la Selva

- Dissabte 9 a partir de les 10 h a la plaça de la Coma (Cassà de la Selva)

Cassà de la Selva acull aquest dissabte la festa gegantera en l'àmbit de les comarques gironines en què es podran trobar parades, activitats, cercaviles, sardanes, i sobretot gegants. La festa servirà per donar el tret de sortida a la celebració dels 60 anys dels Nans Vells.

4. Dr. Calypso i Les Testarudes a La Mirona de Salt

- Dissabte 9 a les 21.30 h a La Mirona de Salt

En el marc de la programació del Black Music Festival, La Mirona de Salt acollirà aquest dissabte a la nit una cita imprescindible pels amants de la música jamaicana. Els barcelonins Dr. Calypso, una de les formacions clau de l'escena skatalítica dels 90 a Catalunya compartiran escenari amb Les Testarudes, una jove banda que reivindica l'ska com un gènere que mai ha de morir.

5. El folk de Julie Arsenault a l'Ateneu 24 de Juny de Girona

- Dissabte 9 a les 20 h a l'Ateneu 24 de Juny de Girona

L'indie-folk delicat de la canadenca Julie Arsenault obrirà aquest dissabte L'Esbarzer, un nou cicle de concerts amb taquilla inversa de l'Ateneu 24 de juny. La cantant i compositora de Toronto, que afirma que fa servir la música com a eina per connectar amb la humanitat, ja que està diagnosticada amb el trastorn de l'espectre autista, presentarà a Girona el disc "Nothing Sweeter" (2023).

6. Un Poetry Slam al Parc Central de Girona

- Dissabte a les 12 h a l'exterior de l'Estació Espai Jove (Girona)

El festival MOT i l'Ajuntament de Girona organitzen conjuntament un Poetry Slam que tindrà lloc aquest dissabte en un escenari a l'exterior de l'Estació Espai Jove. Es tracta d'un concurs de textos i poesia recitada només a partir de la veu i el cos on el públic assistent decideix qui guanya.

7. La Fira de la Terra de Caldes de Malavella

- Diumenge 10 durant tot el dia a la al recinte firal de la Rambla d'en Rufí (Caldes de Malavella)

Els animals són els protagonistes indiscutibles de la Fira de la Terra 2024. La programació inclou competicions canines, caminades, activitats infantils... Algunes de les iniciatives destinaran els beneficis a associacions locals de protecció dels animals.

8. Fira de la Ceba i el Calçot a Vila-Sacra

- Diumenge 10 durant tot el dia al nucli de Vila-Sacra

El municipi alt-empordanès de Vila-Sacra celebra aquest diumenge la 20a edició de la Fira de la Ceba i l'All. Al llarg de tot el dia els visitants i podran trobar activitats per la mainada i animació, exposicions, parades d'artesania i alimentació i degustació de calçots durant tot el dia.

9. La "Madame Lumière" a l'Auditori de Girona

- Diumenge 10 a les 10.30 h i a les 12 h a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona

La poesia visual i el deliciós ambient sonor de l'espectacle "Madame Lumière" arriben aquest diumenge, amb doble sessió, a l'Auditori de Girona amb una nova proposta per a infants de 0 a 3 anys protagonitzada per Aina Sánchez i Anna Castells.

10. "Ariadna i el Minotaure" a La Planeta de Girona

- Diumenge 10 a les 18 h a la sala La Planeta de Girona

"Ariadna i el Minotaure" és un peça de creació pròpia amb dramatúrgia d'Ariadna Chillida que explica com a partir d'una experiència traumàtica es desencadenen una sèrie de processos psicològics, físics i socials que molt sovint ens són aliens com a individus i com societat.