Deu plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques de Girona

1. El Pony Pisador a La Mirona de Salt

- Divendres 15 a les 22.30 h a la sala La Mirona de Salt

El grup Pony Pisador torna aquest divendres a Salt per presentar el seu nou treball "Ocells". La banda s'apropa a les músiques tradicionals d'arreu del món amb un estil viu i despreocupat, mantenint el sentit de l'humor que ha caracteritzat tant les seves cançons com els directes.

2. La Fira de les 40 hores de Ripoll

- Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 en diversos espais de Ripoll

La capital del Ripollès celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira multisectorial de les 40 hores. S'hi poden trobar parades i estands d'empreses, gastronomia, producte local, comerç de proximitat, automoció, antiguitats... A més d'activitats infantils, espectacles, concerts, tallers, demostracions, atraccions i esdeveniments culturals.

3. Jornada Voltaica d'Art i Artesania

- Dissabte 16 entre les 10 h i les 20 h a la plaça de l'Assumpció (Girona)

La Jornada Voltaica 48 se centra en l'art i l'artesania. Les activitats plantejades tenen l'objectiu de donar a conèixer tècniques i processos artesanals, que s'allunyen dels processos industrials de fabricació. La programació inclou un concert de The Funk Power Station, en col·laboració amb el Black Music Festival i l'actuació dels grups finalistes del CançóCat.

4. La nova proposta teatral de Meri Yanes a La Planeta

- Divendres 15 i dissabte 16 a les 20 h i diumenge 17 a les 18 h a La Planeta de Girona

"Pes mort", d'Anna Maria Ricart, és el novè muntatge escènic de MeriYanes Produccions. Aquest cop busca la complicitat amb la Cia. Elena Martinell per poder crear un espectacle multidisciplinari, amb escenes híbrides, on confluiran el teatre de text, el cant líric i la música d'autor.

5. Jornades de recreació històrica a Arbúcies

- Dissabte 16 i diumenge 17 en diversos indrets del municipi d'Arbúcies

L’argument d’aquestes jornades de recreació històrica giren al voltant dels fets que van tenir lloc fa prop de 650 anys a la vall d’Arbúcies en el context històric de la revolta del vescomtat de Cabrera a partir de l’execució del vescomte Bernat II a mans de les autoritat reials. Entre dissabte i diumenge, el municipi viatjarà en el temps per recordar aquella època, incloent un campament reial, recreacions pels carrers i places, mercat d'artesans i ambientació per a tots els públics.

6. Els Sunscape al Sunset Jazz Club de Girona

- Dissabte 16 a les 22 h al Sunset Jazz Club de Girona

Sunscape, un trio format per Emmanuel Beer (hammond i sintetitzador), Jules Le Risbé (piano i Rhodes) i Thomas Doméné (bateria), aterra aquest dissabte a la nit al Sunset Jazz Club de Girona per presentar una vibrant proposta amb sons acústics, elèctrics i sintètics.

7. El 38è Mercat dels Tortells de Bàscara

- Diumenge 17 entre les 9 h i les 15 h al Nucli antic de Bàscara

Coincidint com sempre amb el cap de setmana d'abans de Rams, Bàscara celebra diumenge la 38a edició del seu concorregut Mercat dels Tortells. La cita, a més d'oferir la possibilitat de degustar tortells, comptarà amb un complet programa d'activitats per a tots els públics, com l'actuació de la Colla bastonera Els Picots del Fluvià (11 h) o el vermut musical de Blue Duck (13 h).

8. La 27a Fira de l'Embotit de Bescanó

- Diumenge 17 de 9 h a 19 h al parc de Lluís Vigué, al Barri Vell de Bescanó

Bescanó acull aquest diumenge la 27a edició de la seva concorreguda Fira de l'Embotit. Una proposta que ofereix als visitants una àmplia varietat d'embotits, altres productes d'alimentació i artesania de qualitat combinada amb un munt d'activitats per a totes les edats, cercavila de gegants, sardanes, actuacions i molt més.

9. El Black Music Pícnic a Girona

- Diumenge 17 a partir de les 12 h al Parc del Migdia de Girona

Las Karamba, la Black Music Big Band i Lali BeGood conformen el cartell de la nova edició del Black Music Pícnic, l'esdeveniment gratuït que el Black Music Festival celebra al parc del Migdia de Girona des de fa uns anys. Com és habitual, a banda de música en viu, la cita també ofereix menjar i servei de bar.

10. Fira de l'Oli de Fontanilles

- Diumenge 17 durant tot el dia al centre de Fontanilles

En municipi baix-empordanès de Fontanilles celebra aquest diumenge la cinquena edició del Castellum, amb la Fira de l'oli, la tradicional diada castellera, enguany amb els Marrecs de Salt, els Merlots de Figueres i els Esperxats de l'Estany i, com a novetat d'enguany, una arrossada popular.