La zona de l’Alta Garrotxa, a camí entre l’Empordà i la Garrotxa, és una zona agresta, muntanyosa, formada per senders i camins que, anys enrere, va ser el refugi perfecte per als contrabandistes. És un terreny on s’amaguen paratges recòndits que permetien a bandolers i contrabandistes amagar-se de mirades alienes i passar desapercebuts. Per sort, aquest terreny continua conservant senders i camins perfectament senyalitzats que ens ofereixen la possibilitat de caminar i reviure aquells camins on el contraban era el protagonista.

Ruta de contrabandistes Alta Garrotxa / Marc Martí

Una de les rutes que permet reviure els camins que seguien els contrabandistes és la que uneix Beget i Rocabruna, en aquest cas ja dins la comarca del Ripollès. Segons es descriu a la web de la xarxa de senders Itierannia, es tracta d’una ruta de poc més de 13 quilòmetres que ens portarà a superar-la en un temps de 5 hores. Evidentment, és per recórrer a peu i el desnivell acumulat de pujada que haurem de superar serà de 765 metres.

Començarem la nostra etapa des de Beget, que ens ofereix una excel·lent panoràmica de la seva admirada església romànica de Sant Cristòfol, del segle XII. Agafem el senyal R-78 per ja entrar al nucli del poble, creuar el pont i dirigir-nos direcció a Rocabruna pel coll de Marlem per agafar el camí de Can Reguer a l’R-79. La primera impressió és que ens trobem davant un camí històric. De fet, aquesta ruta dels contrabandistes va ser la que van utilitzar durant moltíssims anys per passar de Beget a la Menera, al Vallespir, no sense abans haver de superar les muntanyes de l’Alta Garrotxa amb les seves espectaculars i vertiginoses vistes. El camí ens condueix fins a Sant Antoni de França, una zona de pastura. S’ha de seguir una pista per arribar als prats de Bocabartella. En pocs minuts, segons consta a la fitxa descriptiva de la ruta, ens adreçarem cap al coll de Marlem, on hi ha el senyal R-83. En aquest punt es pot disfrutar d’una curiosa vista del Comanegra i de les torres de Cabrenys, ja dins del territori del Vallespir.

Arribats a aquest punt, agafarem el camí de senyals grocs, passarem pel castell de Rocabruna fins a coincidir amb la ruta GR-11 per endinsar-nos en una zona de bosc d’alzines i roures. Finalment, continuarem fins a Beget creuant les muntanyes de l’Alta Garrotxa i admirant els salts d’aigua i petites cascades per culminar la ruta des d’on la vam iniciar.