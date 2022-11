Porcs a Montivili

No. No em refereixo als senglars que sovint venen dels Àngels i fan destrosses als camps i als jardins de la universitat, i provoquen més d’un espant als veïns que passegem per la zona. No. Em refereixo a animals més bípedes, homínids per ser més exacte, i que sovintegen la zona sobretot els dies que hi ha futbol a l’estadi de Montilivi o quan es fan festes prop de la universitat.

Fa pena, millor dit fa una mica de fàstic, veure com deixen els carrers i els boscos de la zona, tot ple d’escombraries, llaunes i vidres trencats, residus que, per cert, allà es queden durant molt de temps, ja que ningú ve a recollir-los, i sovint som alguns veïns que en retirem perquè algú no prengui mal, sobretot amb els vidres i les llaunes trencades.

Bosses de menjar ràpid de cadenes conegudes, llaunes de cervesa sobretot, que apilonen en un mateix lloc com si fos un mural artístic o que també pengen de les branques dels arbres. En definitiva, gent cívica i compromesa amb la natura (permeteu-me el to irònic), però en definitiva, molta gent, no ens enganyem. No parlo de quatre arreplegats. Inclòs gent que mai ho diries però que aquell dia doncs... no passa res... deixo la brossa a la vorera o la llenço al bosc, o simplement la deixo al cantó del meu vehicle.

I no tot són joves. Lluny ha quedat aquella campanya d’«envàs on vas», o quan els fills recriminaven els pares si no reciclaven bé perquè la senyoreta Fina els hi havia explicat com d’important era reciclar i que ells ho havien de fer a casa seva. El sol fet de beure brossa a terra fa que molts d’aquests modèlics visitants deixin la seva també allà apilonada, total, no ve d’un dia...I és que després dels partits o d’aquestes festes (organitzades o no) el paisatge que queda és una autèntica porcada (com deia el meu pare).

És cert que no hi ha gaires papereres a la zona, tot i que sí hi ha contenidors tant a la part baixa com a la part alta de l’estadi, però això en tot cas no és cap excusa per deixar la merda tirada al terra. A la muntanya tampoc hi ha papereres i la gent no va deixant la brossa per qualsevol lloc. No costa res emportar-se-la i després llençar-la on toca. Fins i tot et fa sentir bé.

Els que llegiu els meus articles jurídics, sabeu que no soc partidari de criminalitzar conductes, que prou feina tenen ja els jutjats penals. Però no estaria de més modificar el Codi Penal i començar a introduir aquest tipus de conductes amb penes encara que fossin lleus, incrementant-les en els casos de reincidents, i amb penes consistents en treballs a favor de la comunitat, sobretot a la comunitat a la que més afecten amb el seu comportament incívic.

Hi ha qui encara va més enllà, i diu que es posin penes de presó o que els tallin la mà... ves per on... una mica exagerats... però quan els ho dius et contesten: Tu no ho faràs, no? Doncs no pateixis gens.