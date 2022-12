Un Nadal sense Els Pastorets

Aquest, a Girona, tornarà a ser un Nadal una mica diferent: després de 41 anys, al Teatre Municipal no s’hi representaran Els Pastorets. Amb la mort el 2021 de Joan Ribas, el grup Proscenium va decidir comunicar l’estiu passat a l’Ajuntament que deixaria de produir l’obra. Una tradició menys, i sense que es vegi a l’horitzó gaires possibilitats de recuperació.

Per cobrir l’expedient s’havien de programar al Municipal altres espectacles alternatius i familiars. Al final la cosa ha quedat força escassa i només s’han previst un parell de propostes: Scrooge, de Cor de Teatre (29 de desembre) i ja després de Reis, circ amb Sopla! (7 de gener). Veurem l’any que ve amb què ens sorprenen, sense l’excusa que s’ha hagut de treballar a correcuita després de la renúncia presentada per Proscenium.

A Girona, però, Els Pastorets es podran continuar veient. Avui, i el cap de setmana que ve, el Centre Cívic de Sant Narcís ha programat tres funcions interpretades per la companyia de teatre amateur de l’Associació de Veïns del barri. Potser podria haver estat una bona alternativa oferir-los l’escenari del Municipal i més dies en cartell. Se’ns moren les tradicions i no sembla que li donem importància. Aviat no sabrem ni qui som ni d’on venim, abduïts en el maleït món global.