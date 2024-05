Puigdemont defensa que anirà "fins al final" amb la seva investidura i no tem una repetició electoral

L'expresident Carles Puigdemont no pensa donar-se per vençut i assegura que lluitarà "fins al final totes les opcions" per intentar tornar al Palau de la Generalitat. Així ho ha explicitat aquest dijous en una reunió interna de Junts celebrada a Perpinyà, en què han estat presents tots els diputats elegits aquest 12 de maig, així com els parlamentaris al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu.

"El nostre bloc suma més diputats que els constitucionalistes de progrés", ha afirmat de nou Puigdemont, mantenint les sumes que ja va explicitar dilluns passat, malgrat que ERC insisteix en la voluntat de passar a l'oposició i, per guanyar temps en plena crisi pels mals resultats de diumenge, mantenen que s'han d'entendre els dos partits amb més vots, PSC i Junts. Tot i això, l'expresident no dona per ferm aquest rebuig dels republicans, almenys de moment, amb l'argument que la seva situació interna no està del tot "aclarida" i que cal esperar els seus "processos interns".

També els socialistes, que van treure set diputats més que la seva candidatura, han rebutjat de manera contundent donar la presidència a Puigdemont. Junts, que juga amb l'estabilitat del Govern de Pedro Sánchez, necessitaria almenys l'abstenció del PSC perquè tirés endavant.

Tot i això, malgrat el 'no' dels dos partits, l'expresident manté que té "opcions" per continuar amb la seva estratègia i ha denunciat que es titlli d'"il·legítima". "No ens hem de deixar dir que aquest intent no té legitimitat, menys d'aquells que tenen governs en minoria. Si Illa formés un govern en minoria no seria il·legítim, però el nostre tampoc", ha reblat.

Puigdemont calcula que el bloc independentista pot arribar als 59 diputats, amb ERC i la CUP; mentre que el PSC i els Comuns en sumarien 48, encara que si els republicans s'afegissin a aquest bloc podrien arribar als 68 que marca la majoria.

Però més enllà de les sumes, l'expresident també ha lamentat la pèrdua de la majoria independentista i ha fet una crida a una "reflexió" dels partits que la configuren. "Alguna cosa no estem fent bé", ha reconegut, alhora que s'ha ofert a "recosir" el moviment, malgrat les discrepàncies que s'arrosseguen des del 2017, i a fer-ho amb "generositat" i "altura de mires". Segons Puigdemont, l'"emergència és prou gran" com per a "enfrontaments interns i partidistes".

Tot això en la compareixença oberta als mitjans, abans de començar la reunió de treball del grup a porta tancada, on també ha afirmat que ja ha començat a "fer gestions discretes" per intentar aquesta investidura. No ha aclarit, però, si aquests contactes han estat amb ERC o amb els socialistes.

Finalment, el líder de Junts també ha dit que la repetició electoral no serà la seva "prioritat", però ha advertit que no la temen i que estan "preparats". I, en aquest sentit, ha demanat a tots els presents que continuïn amb el "procés d'escolta" fet durant la campanya i que no perdin "el contacte amb la gent". Puigdemont, que va assegurar que si no era president deixaria la primera línia política, vol mantenir viva la flama que pot ser president per si hi hagués repetició electoral, en què tornaria a ser candidat.