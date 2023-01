Aquest va ser l’eix de la catequesi del papa Francesc a l’audiència del dimecres 11 de gener, «un tema urgent i decisiu per a la vida cristiana». De fet, com va dir el papa, «la comunitat dels deixebles de Jesús neix apostòlica, neix missionera», però «no proselitista». I és que «ser missioner, ser evangelitzador, no és el mateix que fer proselitisme». Per això, «quan la vida cristiana perd l’horitzó de l’evangelització, emmalalteix». El papa ens recordava que «la missió és l’oxigen de la vida cristiana». Per això necessitem, com digué Francesc, «una Església en sortida, que no es replegui en ella mateixa», una Església «que irradiï la llum de l’Evangeli».

En la seva catequesi, el papa, a més, posà l’exemple del publicà Mateu, cridat per Jesús a esdevenir testimoni d’evangelització.

És important destacar, com ens recordà Francesc, que quan Jesús veié Mateu (Mt 9:9-13), «veié un home, no un recaptador d’impostos» i per tant no veié «un col·laboracionista, un traïdor al poble». I és que «als ulls de Jesús, Mateu és un home», pel fet que el Mestre no mira les aparences, sinó que «va a la persona, al cor» i per això «s’apropa a ell, perquè tothom és estimat per Déu». Això fa que ens preguntem, com digué el papa, «com mirem els altres» i si els etiquetem si «són dels nostres o no són dels nostres». Evidentment «aquesta no és la mirada de Jesús», pel fet que «ell mira sempre amb misericòrdia», sense malfiances, sense recels, sense suspicàcies, com sovint acostumem a mirar nosaltres. Per això la «mirada de Jesús canvià Mateu» i d’aquesta manera «va esdevenir testimoni de l’alegria de l’Evangeli». I és que Jesús en cridar Mateu a seguir-lo, i en aixecar-se de la taula de recaptar els impostos, «el separà del poder i el cridà al servei», que és la base de l’evangelització. Per això convé recordar aquell llibre, de fa molts anys, del bisbe Jacques Gaillot: «Una Església que no serveix, no serveix per a res».

La passió per evangelitzar, la passió per servir el Regne, és el que ens hauria de caracteritzar com a deixebles de Jesús. No podem viure la fe amb apatia, malgrat el cansament, el desencís o les decepcions. La passió per evangelitzar és, com en el cas de l’apòstol Mateu, aixecar-nos de les situacions i de les actituds de poder, per esdevenir testimonis de servei, d’esperança, de consol. Per esdevenir, amb la força de l’Esperit, testimonis de la Pasqua, que va transformar els primers deixebles i que ens transforma a nosaltres.