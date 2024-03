Avui, 24 de març, Diumenge de Rams, comencem la Setmana Santa, per commemorar la Passió, la Mort i la Resurrecció del Senyor.

Concretament avui celebrem l’entrada de Jesús a Jerusalem, on va ser aclamat per la gent que el va rebre amb branques d’arbres, mentre l’aclamava com a «Fill de David». Per això avui la celebració litúrgica comença amb la benedicció i la processó dels Rams, on també nosaltres aclamem Jesús el Crist, amb les paraules amb que va ser aclamat: «Hosanna. Beneït el qui ve en nom del Senyor».

Les lectures de l’Eucaristia del Diumenge de Rams ja ens fan entrar de ple en el drama de la Passió del Senyor. Així, la primera lectura, del profeta Isaïes, llegida profèticament, ja ens mostra el Servent de Déu que és assotat i escarnit: «He parat l’esquena als qui m’assotaven, i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la cara davant ofenses i escopinades» (Is 50:6).

També el Psalm 21 ens fa veure el mateix dolor d’aquell que, amb la seva mort, salvarà el seu poble: «m’han lligat les mans i els peus, puc comptar tots els meus ossos. Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen als daus la meua roba» (Ps 21:17-18). Pel que fa a la Carta als Filipencs, aquest text ens mostra Jesús que, malgrat que era de «condició divina», va prendre la condició d’esclau, i semblant als homes, «s’abaixà i es féu obedient fins a la mort i una mort de creu» (Fl 2:8).

Però és la lectura de la Passió, enguany la de Sant Marc (14:1-15:47) la que ens narra els prolegòmens de la detenció de Jesús a l’Hort de les Oliveres i el posterior drama, fins a la seva mort en creu i el seu enterrament.

Com diu el comentari a aquest diumenge del Missal de Diumenges i Festes de Montserrat, «l’obra de la salvació, acomplerta pel Crist en un moment de la història, no queda limitada allí: els seus fruit alimenten i fan viure els homes de totes les èpoques».

És per això que el Diumenge de Rams, amb la processó dels rams d’olivera i de les palmes, ens disposa a participar en la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, per viure en comunió amb tantes passions i amb tantes morts que omplen de dolor i de sofriment el nostre món: els cristians assassinats a Síria i a Iraq, a Nigèria i a Corea del Nord, les persones que moren de fam, els immigrants tractats injustament, les dones maltractades, els nois i els ancians abandonats, els qui no tenen treball, els malalts, els qui sofreixen injustícies, els qui viuen sols o les víctimes i els seus familiars, de les guerres a Ucraïna i a Terra Santa.

La Passió i la Mort de Jesús continua encara avui en tots aquells que crucificats, moren i pateixen al costat nostre. Per això la Passió i la Mort del Senyor ens ha d’encoratjar per lluitar contra el sofriment i per fer possible un món més just i més fratern.

En aquest Diumenge de Rams, la lectura de la Passió ens fa contemplar la creu de Jesús i la creu dels homes i de les dones del nostre món.