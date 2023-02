El Papa i les homilies

Que les homilies no durin més de 8 o 10 minuts». Aquest va ser el consell que el papa donà als participants del congrés «Viure amb plenitud l’acció litúrgica», que organitzà el Pontifici Institut Litúrgic, de l’Ateneu Sant Anselm de Roma, dels benedictins.

El papa va demanar als responsables diocesans de les celebracions litúrgiques que aconsellin als mossens que ens preparem bé les homilies i que no durin més de 8 o 10 minuts, ja que «les homilies, en general, són un desastre».

Entre les ponències d’aquest curs, organitzat pel Pontifici Institut Litúrgic, el president del qual és el P. Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat, cal destacar les següents: La reforma conciliar i la seva repercussió en l’aplicació i la seva concreció en les celebracions litúrgiques; La iniciació cristiana a la catedral; La Dedicació de l’Església i de l’altar, i també, La catedral com a exemple i estímul per a la celebració de la Litúrgia de les Hores.

Cal recordar que la litúrgia és sempre la celebració comunitària de la fe del Poble de Déu i per això, com va dir el papa, l’homilia «no és una conferència», com acostumen a fer molts bisbes i capellans, amb una durada excessiva, de 20 minuts o més, sinó que «és un sacramental». I és que sovint a les homilies, molts capellans, en prendre el micròfon, i sense deixar-lo anar, pensem que tenim el dret d’abusar de la paciència dels feligresos. Els mossens (i també els bisbes), hauríem de recordar que el centre de la celebració eucarística no és el sacerdot, sinó la Paraula de Déu i la pregària eucarística i que precisament l’homilia, tot i ser recomanable (però no per lluir-se el prevere), és la part menys important de l’Eucaristia.

Un bon amic, amb bon humor, em deia que una homilia de 5 a 8 minuts mou el cor dels fidels; però una homilia de més de 10 minuts mou el cul dels qui, asseguts i amb paciència, l’estan escoltant, ja que no saben com aguantar un sermó que s’allarga i s’allarga i que no s’acaba mai, com un avió que, enlairat, fa voltes i més voltes i no acaba d’aterrar mai.

No és la primera vegada que el papa dóna aquest consell als capellans (i als bisbes), sobre les homilies. El setembre de 2021, en el seu viatge a Eslovàquia, Francesc, adreçant-se al clergat eslovac, deia que «amb una homilia de més de 10 minuts la gent perd la concentració». I amb bon humor, el papa deia també: «Pensem en els fidels que han d’escoltar homilies de 40 o 50 minuts sobre arguments que no els diuen res i que no entenen».

El P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, autor del llibre 50 homilies i el seu context (que convido a llegir), escrivia fa uns anys al Full Diocesà de Barcelona que l’homilia «ha de tenir les mateixes característiques que té la minifaldilla: 1 ser ajustada, 2 ser curta i 3 que ensenyi alguna cosa».