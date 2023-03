El negoci més gran és la venda d’armes

Aquestes són les valentes paraules del Papa Francesc (Religión Digital, 18 de febrer de 2023) a l’entrevista que Davide Banzato li va fer a la Casa Santa Marta.

Un any després que cruelment les tropes de Putin envaïssin Ucraïna, el papa deia en aquesta entrevista que una guerra és ferotge, sobretot pel dolor i la mort de tantes i tantes persones, i també perquè ha provocat una crisi econòmica i financera a tot el món, que afecta, d’una manera especial, els més pobres. El papa ens recorda el drama dels nois ucraïnesos que han oblidat somriure. I treure un somriure a un nen, com diu el Papa, és una tragèdia.

La guerra desencadenada per Putin, amb la mort de soldats i civils ucraïnesos (i també de soldats russos) és, un altre cop, com a La Bíblia, la mort d’Abel a mans de Caïm. El Papa, que ha denunciat diverses vegades la indústria bèl·lica i la fam de tants milions de persones, afirma en aquesta entrevista que si durant un any no es fabriquessin armes (m’ho va dir un tècnic), deia Francesc, s’acabaria la fam al món.

El Papa es pregunta també: I per què una guerra? I ell mateix es responia: Perquè normalment un govern quan es debilita una mica, necessita una guerra per recuperar-se, una estratègia que el Papa qualifica així: És molt lleig.

Quan acabem de celebrar la Campanya de Mans Unides contra la fam, i davant el drama de la guerra i de la fam, el Papa ens convida a mirar horitzons diferents, perquè mirar els horitzons de la vida, significa mirar l’esperança.

El crit de Francesc a favor de la pau s’adreça sobretot als joves, al quals els demana que cadascun de vosaltres es converteixi en un poeta de la pau. Per això convida el jovent a pensar d’una manera gran, inspirats en l’exemple de Martin Luther King i en el Papa Joan XXIII i la seva encíclica, Pau a la terra. El Papa Francesc, que demana que els joves siguin artesans de pau, els encoratja a tenir gestos d’acollida, de trobada, de compassió, de perdó, de servei, gestos, com diu, fets amb el cor.

Fa unes setmanes, el Papa demanava també que el príncep de la pau porti consol als cors ferits i a les nacions en guerra, com a Ucraïna i a tants països que viuen l’horror de l’odi i la violència.

Caldria que els polítics recordessin que la venda i la compra d’armes, taca de sang els governs que fan negoci amb la mort dels qui cauen al front de guerra. I que el material bèl·lic que fabriquen els estats, està matant milers de germans nostres.

I si la venda d’armes és una immoralitat, encara ho és més, si tenim en compte que si en un any no es fabriquessin armes, s’acabaria la fam al món. I és que els diners destinats a fabricar armes, maten de fam milions de persones.

Com deia al seu facebook la gran ninotaire Pilarín Bayés: «Que difícil és firmar la pipa de la pau. Arribar a un acord. Fer net. No guardar rancor. Donar la mà a l’enemic quan guanya. Acceptar la majoria. Ser justos», en definitiva.