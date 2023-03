Sortir del vici en 21 dies

Saludo en Jose a les portes del pavelló de Salt, com sempre quan recollim als nostres fills, que juguen a bàsquet.

-¿Qué hay? ¿Cómo va todo?

Per fortuna, ell està més a l’aguait que jo, i m’adverteix del perill.

-¿Qué haces? ¿No te has enterado de que no puedes hablar en castellano? Yo sí, porque soy charnego, pero tú, como catalán de pura cepa, lo tienes prohibido.

D’un pèl m’ha anat. He oblidat que Salt és un dels pobles que han vetat el castellà durant 21 dies. Allà els catalans de bé han d’evitar, peti qui peti, parlar tal llengua, encara que l’interlocutor l’usi. Per sort, cap guardià de les essències m’ha sentit, de moment m’he salvat. En Jose no em denunciarà, un dia li vaig pagar el tallat, aquestes coses uneixen.

Segons els ideòlegs de la campanya, 21 dies és el que triga algú a treure’s de sobre un mal costum, és a dir un vici, d’aquí ve que confiïn que, qui superi aquest temps, mai més canviarà de llengua. Això tan lleig de parlar en castellà és igual que altres vicis nefastos com l’alcohol, les drogues, el joc o la sodomia. Imagino que es celebraran reunions de parlants de castellà anònims, i es farà lliurament als addictes d’un pin per cada setmana sense deixar la sobrietat, vull dir el català.

-Hola, em dic Nil i a vegades abandono el català.

-Hola, Nil -respondran tots alhora.

-Avui fa dues setmanes que estic net de castellà.

Aplaudiments de la resta d’addictes.

Alguns no ho aconseguiran, que n’hi ha que per educació o cortesia cauen una vegada i una altra en el vici, la carn és feble. Caldrà ajudar-los, fins i tot se’ls haurà d’assignar un padrí al qual puguin trucar quan estiguin a punt de sucumbir.

-M’acabin de demanar l’hora en castellà, tinc temptacions. Auxili!

-Aguanta Nil! Digues dos quarts de tres, no las dos y media! Ara mateix vinc cap aquí. Sigues fort!

Els vicis són cosa del diable, el maligne adopta diferents formes per fer-nos-hi caure. Resar -en català- abans de sortir de casa és útil per a allunyar el pecat castellà de la nostra ment. I si caiem en la temptació, tocarà flagel·lar-nos amb un fuet de vuit pues abans de ficar-nos al llit, tot sigui pel bé de la llengua, amén.