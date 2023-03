L’olor d’aquelles ferreteries...

Recordo de petit obrir uns ulls com plats quan la meva mare em deia si la volia acompanyar a ca la Pepita. Era la ferreteria del barri de Sant Narcís, regentada pels pares del bateria de Sopa de Cabra, en Josep Bosch. Tinc encara incrustada en alguna zona del cervell aquella olor tan característica de la botiga on es barrejaven tota mena de productes: cargols, eines, bombetes, articles de plàstic, cistells, regadores, tuppers... S’hi podia trobar de tot. Passejava pels seus passadissos embadalit i olorant. Bàsicament mirava, no he tingut mai destresa per cap feina de bricolatge. Era el lloc ideal per la mainada, ja que hi trobàvem coses de tots preus per a fer regals per als pares. Recordo igualment l’olor de la Ferreteria Puig de la Rambla i l’amabilitat i servei del senyor Mendoza darrere el taulell. Ho sabia tot. Amb els anys aquests establiments, com lamentablement molts altres, han anat tancant i desapareixent. Ja no queden ferreteries. Ara pràcticament només es mantenen Can Coll i el Servei Estació, dos negocis de ferreteria i altres estris que són tota una referència a Girona. Són de visita obligada per trobar-hi de tot. I qui recorri a algun basar xinès convindrà amb mi que tampoc fan l’olor tan característica de les antigues ferreteries. També això s’ha perdut.