Del nosaltres com a no-altres al nosaltres en la diversitat

El cicle Mmm’agrada Molt la Música a Girona, és molt més que un cicle de concerts. Fa 5 temporades que ofereix un espai d’acollida per tota la diversitat, inclusiu i participatiu on tothom pot gaudir de propostes de persones creadores del territori gironí. Aquesta essència cristal·litza al màxim amb l’espectacle que estan organitzant la companyia La Diversa i la Mujer del Carnicero.

La Diversa sorgeix del grup de lleure inclusiu de l’Associació Mmm’agrada que segueix l’activitat, ara, a Mifas. Està formada per joves (Arnau Estanyol i Miquel Lanao) amb un gran gust per la música, que han mostrat una gran capacitat de comunicar cantant, juntament amb el músic i activista Fina, d’una manera diferent. Precisament el seu tractament de la diferència com a realitat social ens remet a una diferència que es va esvaint quan es comparteixen emocions i experiències. Aquella que desapareix quan apareixen els afectes, com apunta des de fa anys el filòsof i escriptor Carlos Skliar. La diferència que esdevé, així, diversitat enriquidora a través de la interrelació positiva en un intercanvi horitzontal on totes guanyem. La Diversa ens convida a entrar en altres ritmes, altres maneres de cantar, de viure la música en directe. Altres maneres de fer que fins aleshores no formaven part de nosaltres, els que responem als estàndards majoritaris. Nosaltres, els no-altres, que com a grup callem, apartem, segreguem, discriminem oprimim la diferència i l’alteritat. Des de l’art, la música i la dansa se’ns proposa trencar els estàndards, traspassar l’esperat i gaudir de la diferència fins que siguem un tot, un nosaltres en la diversitat.

En aquesta proposta, artistes i públic formaran aquest nosaltres amb diversitat. Traspassant els límits de l’alteritat, també, amb altres ritmes, altres cossos, altres danses, altres moviments fets dansa contemporània amb La mujer del Carnicero (dansa, creació i diversitat). Aquesta és una companyia gironina, amb seu a Celrà, que cerca noves formes de creació a través de la diversitat i treballa per descentralitzar la dansa. Precisament el centre de l’espectacle no serà el centre de l’escenari. L’auditori del CC Ter es transformarà en un gran espai, sense platea i sense escenari. Un espai de totes les persones que hi entrin, que podran interactuar com vulguin per fer-ne el seu lloc. La companyia oferirà una peça creada per Neus Canalias, i interpretada conjuntament amb Nicoleta Estefania Paun i Aisa Serra Gil. Creació inspirada en la composició Silenci de Josep Bécares (Fina).

Es podrà gaudir d’aquesta experiència transformadora el pròxim 15 d’abril a les 18:30 h dins del cicle Mmm’agrada Molt la Música a Girona, al C.C. Ter. Com sempre, un entorn adaptat que cerca l’accessibilitat universal, la inclusió i la participació. Un cicle, dinamitzat per Grup Mifas, que a més ofereix acompanyament a persones amb necessitat de suport, promovent així el seu dret a l’accés a la cultura. Les entrades són gratuïtes retirant-les a l’agenda de l’Ajuntament de Girona https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda.