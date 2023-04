L'«etiqueta» de Carla Simón

Escolto a la ràdio Jordi Basté donant la notícia que la directora de cinema Carla Simón entrarà en política. El titular impacta, però la intervenció de la protagonista de la notícia el rebaixa considerablement. Simón ha decidit formar part de la candidatura de Junts per Catalunya a les Planes d’Hostoles en les pròximes eleccions municipals. Ni tan sols anirà a un lloc de sortida per ser regidora, sinó que ho farà de suplent i com a independent. Ella s’esforça en recalcar que no és militant, que ni tan sols combrega amb moltes de les idees del partit i que només dona suport a una persona i a un equip del poble

Quan el presentador incorpora totes aquestes idees i li pregunta si és així, ella contesta tímidament: «Si. Però és difícil que tot això entri en un titular». Sap que ha fet un pas que la marcarà d'ara endavant i amb poca convicció afegeix que espera que no se l’etiqueti. Ho tindrà molt complicat. Poc després de l’anunci hi havia qui utilitzava el seu nom a la xarxa Twitter. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho va qualificar com una «excel·lent notícia» i el diputat del partit Salvador Vergés va agrair a Simón la seva implicació «amb aquest petit gran poble garrotxí». Estic gairebé convençut que Carla Simón ha fet aquest pas pensant en el municipi, amb el candidat i amb la llista. I amb els projecte pel poble, però no podrà evitar una etiqueta que, conscient o no, s’ha posat ella mateixa.