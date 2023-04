Plans contra la calor

Les administracions públiques, amb bon criteri, comencen a activar plans d’actuació i emergència per prevenir els efectes de les onades de calor. A la intensa sequera que s’arrossega des de l’any passat cal sumar temperatures inusuals per a l’època del l’any. Estem davant un panorama inquietant, que pot provocar pèrdues econòmiques a diferents sectors productius, i que fa preveure un estiu molt complicat als boscos.

Afortunadament, aquests dies hem quedat una mica al marge de l’episodi de calor que afecta bona part de la península i que a penes té precedents històrics. Però situacions com aquesta es repetiran i ens afectaran cada vegada més sovint. I les situacions excepcionals exigeixen mesures extraordinàries. Però en alguns temes anem tard: com és possible que algunes escoles encara no tinguin els vetlladors promesos pel departament d’Educació el setembre de l’any passat? En poques setmanes entrarem en la fase final del curs escolar i molts alumnes d’infantil i primària ja no faran classe a la tarda. Seria bo que els ajuntaments avancessin aquest any la data d’obertura de les piscines municipals i que es plantegessin preus reduïts en aquests equipaments per aquelles famílies més desafavorides i menys confort climàtic a casa.