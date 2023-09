Picar de peus

La mateixa frase, aquesta que tants podem recitar de memòria, tots els caps de setmana i durant molts anys en Cope i abans en la Ser: Hola, hola… Aquí comença Tiempo de Juego. Han estat milers d’hores a l’altre costat de la ràdio, fent companyia, entretenint. Se’l trobarà a faltar molt, la veritat. Davant d’un micròfon transmetia i comunicava amb un estil inconfusible, únic i inimitable. Era un gegant de la professió i les reaccions a la seva defunció reflecteixen qui ha estat. Fora de la feina, Pepe era un tipus alegre, optimista i al qual li encantava una bona sobretaula al costat dels seus. Un disfrutón de la vida, estimat per tots i sempre amb un somriure. Així m’ho descriu el seu amic Iñaki Cano. La ràdio era la seva gran passió i a la qual va dedicar la major part de la seva llarga carrera professional. L’altra, la música. Va ser un cantant d’èxit i a Amèrica, fins i tot, va arribar a ser molt conegut gràcies al programa ‘300 milions’ que va presentar a Televisió Espanyola. Pepe era l’home de la publicitat, però no aquella publicitat empipadora durant els programes. Gràcies al seu peculiar estil aconseguia que els esments dels patrocinadors es convertissin en el consell d’un amic, en un contingut amable i divertit que aconseguia l’efecte desitjat i formava part del programa. Inoblidable allò de Pepe, un purito. Veu amb personalitat, gran presència i inconfusible, era esportivista, madridista, molt espanyol i molt gallec. Per la seva increïble i llarga trajectòria va rebre infinitat de premis i homenatges, però segur que el que més li va emocionar va ser el que li va brindar el seu poble, Padrón, del qual sempre presumia i al qual sempre acudia de tornada, amb la seva gent, amb els seus. La vida de Pepe Domingo va donar per a molt, fins i tot per a ajudar a Julio Iglesias, bon amic, a escriure la mítica cançó ‘Un canto a Galicia’. No puc oblidar en aquest record a tots els seus companys de Cope i a la bona parella que feia amb Paco González, el seu amic de l’ànima, part de la seva família. Gràcies, Pepe, per haver estat el so de la nostra vida. Cop a la taula de Carlos Sainz. Espectacular actuació del pilot espanyol per a aconseguir la segona victòria de la seva carrera amb un domini de principi a fi. Mereix més consideració per part de Ferrari. El Barça dels Joaos, il·lusiona. Els dos portuguesos van demostrar davant el Betis que podenser molt importants per a Xavi. L’ex del Atleti aporta fantasia en atac; l’ex del City, sorpresa des de darrere. Grans fitxatges.