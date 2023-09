I Xavi Agustí què diria del Girona líder?

A Xavi Agustí li agradava passar-ho bé. Li agradava riure, «collonar» i, de manera especial, fer-ho en una llarga sobretaula parlant de futbol i explicant, convenientment adornades (o exagerades), antigues batalletes. La victòria al camp del Vila-real, el partit de demà contra el Madrid a Montilivi i, sobretot, el liderat del Girona a Primera Divisió, li haurien regalat material per a moltes hores de conversa. Perquè fos perfecta, aquesta setmana hauria calgut un dinar a l’Escola Futbol de la Garrotxa de Nitus Granados. Xavi Agustí era dels que s’atrevia a somiar. A fer allò que molts deien que «és impossible, no es pot fer». Però ni ell s’havia atrevit a somiar mai amb el Girona a dalt de tot de la classificació de Primera Divisió per davant de Madrid i Barça. Amb més punts que els dos «grans» i, encara més important, jugant millor a futbol que ells. L’inici de temporada del Girona no és que sigui històric. És que no té cap mena de lògica. Simplement és futbol. I s’ha de gaudir del moment. Com ho hauria fet Xavi Agustí. Que no ho podrà fer, però que serà recordat aquest vespre a Girona. A les vuit del vespre a l’auditori de «la Caixa» de la plaça Poeta Marquina.

La presentació del llibre Xavi Agustí: futbol d’autor, escrit pel periodista Josep Guardiola, servirà d’excusa per intentar imaginar per on hauria anat l’enginyosa conversa del banyolí quan se li hagués preguntat «Què et sembla aquest Girona d’en Michel?». Segur que s’hauria escapat, amb el seu estil habitual, dels tòpics que fem servir tots sobre «el millor Girona de la història». Hauria buscat la manera de sortir-se de la fila i, com sense dubte queda ben explicat en el llibre de Guardiola, Xavi Agustí sempre ho aconseguia. Algunes de les seves anècdotes són prou conegudes. Altres molt menys. La boira i el partit amb 12,o més, jugadors sobre la gespa; els camps que es feien més estrets o els que, com el de Banyoles, a vegades s’omplien d’aigua encara que no plogués, les «trampetes» amb els dorsals de les samarretes... Anècdotes, riures. Però, també, i encara més important, un savi del futbol. I part de la història d’un Girona. Història de l’actual líder de Primera Divisió.