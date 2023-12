He comprovat que no serveix de res elevar el to de veu quan no et volen escoltar ni fer- te cas. No obstant, si parles baix i a poc a poc pots aconseguir una major atenció. Si ets un pater familias, prova a imposar la teva autoritat amb un xiuxiueig i veuràs com funciona. I així podríem seguir amb altres exemples i casuístiques. L’únic inconvenient és que, amb el soroll imperant de la nostra civilització, si ja és difícil que t’escoltin encara que cridis, tal vegada acabis parlant amb les parets