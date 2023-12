Estem vivint una època que sembla que no podem tenir lesions físiques. Vull dir que quan pateixes alguna patologia de tipus traumàtic, o sigui dels ossos, lligaments o musculatura, s’ha posat de moda que el millor és forçar el teu cos i així es creu... que et recuperaràs més de pressa. Quan la lògica confirma que és completament al revés! Ja està bé de voler aparentar el que no som, degut a unes modes esculturals falses! L’exemple el tenim amb els millors jugadors de futbol i altres esportistes. Està molt clar que si estan lesionats hauran de fer un període de descans obligat, i després la corresponent recuperació, que segons el mal que tinguin, pot durar mesos. N’estic tip que molta gent vol aparentar un estat perfecte quan no és veritat. Caminar coix amb patiment, ho trobo demencial! On volem anar a parar? A una postura davant de la societat que l’importa molt poc?, i, en canvi, pots quedar impedit per a tota la teva vida? Ja està bé d’enganyar-te a tu i els altres! Siguem més senzills i respectem més com som. La vida pot ser llarga i si no en tens cura, ho pots pagar per sempre. Segons a quines edats això encara és factible d’aconseguir!