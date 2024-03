«El porno no mola»

Aquest és el títol de l’interessant llibre que ha escrit Anna Salvia, psicòloga especialitzada en educació i salut sexual, una obra adreçada a preadolescents i a adolescents i que també pot ser molt útil, com diu Anna Salvia, als pares.

Anna Salvia, que ha publicat aquest llibre juntament amb la il·lustradora Cristina Torrón, ens recorda que la pornografia comercial i el seu consum ha esdevingut un problema social greu, sobretot en els menors. I és que «aquests darrers vint anys», com diu Salvia, «l’estètica del porno ha arribat a tot arreu». A més, «l’edat de consum de porno s’ha avançat. Ja no és com en les generacions anteriors, que apareixia entre els 14 i 18 anys. Avui se situa entre els 8 i els 12 anys».

En una societat hípersexualitzada, Anna Salvia deixa clar quines són les conseqüències d’un consum precoç de porno, «amb continguts violents i masclistes». I és que, com destaca aquest llibre, «el porno és una violència que s’exerceix sobre persones de veritat» i més concretament, «una violència sexual contra les dones». Per això mateix, el porno és una «mala font d’educació sexual», a més d’un negoci que mou milions d’euros.

En el seu llibre, Anna Salvia proposa com a alternativa al porno, «buscar unes altres fonts, com parlar amb la família, els mestres i els educadors». I és que com diu l’autora d’aquesta obra, «el porno és mentida, és teatre, és una manera molt violenta d’entendre el sexe», una violència, cal recordar-ho, «que exerceix l’home cap a la dona» i per tant, «una violència masclista». Per això aquest llibre ens recorda que «el porno construeix una societat d’acord amb una cosa que és mentida, violenta i masclista».

Anna Salvia critica el fet que alguns pares pensin que «és bo mirar i comentar el porno amb els fills. I això», com diu l’autora d’aquest llibre, «no s’ha de fer, ja que és tipificat com abús sexual a menors».

També el govern espanyol, preocupat per aquest problema, com informava Cristina Clopés (Diari de Girona, 30 de gener de 2024), vol posar en marxa (amb extrema urgència), un comitè per prohibir el porno als menors. Per això el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat de «pandèmia» el consum de porno per part dels menors, una epidèmia «nociva per a les nenes, les dones i la societat en general».

Com deia Cristina Clopés, «el consum de porno a través del mòbil, a edats molt primerenques, portarà a una societat on la dona és un mer objecte sexual, el qual es podrà tractar de qualsevol manera». I això ho podem comprovar amb una dada esgarrifosa: en només 23 segons, «al mòbil apareixen més de 5.700 milions de resultats de porno gratuït, accessible a totes les edats».

Possiblement relacionat amb el porno, hi trobem l’augment de violacions i la violència masclista. Per això, aquest llibre d’Anna Salvia pot ajudar els adolescents i els seus pares a lluitar contra el consum de porno i (si és possible) a eradicar-lo totalment de la societat i alhora, a denunciar el negoci del porno.