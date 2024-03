Torno del meu permís de maternitat, que sumant-hi les vacances i la lactància, ha durat 23 setmanes. Deixant de banda la salvatjada que suposa haver de reincorporar-te al treball amb un bebè de poc més de cinc mesos, em trobo que després de gairebé dos anys tenim nou bisbe que porta aire fresc a Casa Carles, malgrat l’immobilisme crònic de la institució que representa.

Pere Aragonès convoca eleccions perquè ERC no ha aconseguit aprovar els pressupostos, Junts planteja l’enèsim "efecte Puigdemont" i el PSC es frega les mans davant la possibilitat de recuperar el govern de la Generalitat. Tot plegat en una campanya electoral on la independència ja no hi és ni se l’espera.

A Madrid tornen aflorar casos de corrupció, com sempre repartits entre els dos bàndols: aquest cop, els esquitxats són Ábalos (PSOE) i Ayuso (PP), tot i que aquesta indirectament a través de la seva parella.

Els pantans estan una mica més alleugerits després de les pluges de fa uns dies, tot i que la situació de sequera continua essent greu i seguim sense tenir solucions clares a l’horitzó.

Després d’aquest parèntesi, doncs, constato que és ben cert que tot canvia per continuar igual.

