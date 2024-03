Problemes de concentració

Una actriu d’Stranger Things, Millie Bobby Brown, assegura que no veu ni les seves pròpies pel·lícules perquè és incapaç de prestar atenció a la pantalla per un temps tant perllongat. I es veu que si no hi ha més remei i consumeix cinema, només pot si mentrestant fa alguna altra cosa. Aquests dies un film seu, Damsel, figura entre els més vistos a Netflix.

Aquesta bestiesa, això de considerar un suplici «perdre» un parell d’hores veient una pel·lícula, no em sembla cap anècdota i penso que si les sèries tenen ara tant d’èxit potser és per això, perquè del que es tracta és de consumir en petites dosis molta quantitat de productes. Quan la Kings League la veia algú, n’hi havia que defensaven el producte al·legant que pels joves un partit de 90 minuts era massa. Que el que tallava el bacallà era això de compactar l’acció en menys temps i fer que passessin tantes coses com fossin possible. Per fortuna, allò ja només ha quedat relegat a la clandestinitat, per molt que Esport3 s’esforci a vendre-ho com alguna cosa interessant.

El cine cansa, l’esport és massa llarg, i ja no parlem d’obrir un llibre i llegir-lo. O d’escoltar un disc, que ara això no es porta i el que s’ha de fer es anar penjant píndoles cançó a cançó. A vegades voler ser modern fa perdre la concentració. Com està el pati.

Subscriu-te per seguir llegint