La sequera i les mesures

Aviat farà un any, per Temps de Flors ja s’aplicaven mesures d’estalvi d’aigua. «Temps de Flors es farà amb plantes de poca aigua i es regarà amb aigua del freàtic», es titulava aleshores. Onze mesos més tard, la situació no ha millorat, al contrari. L’esdeveniment floral a la capital gironina rai, òbviament, però serveix per recordar que aquesta escassetat ve de lluny.

Han plogut quatre gotes, els Pirineus han quedat enfarinats i ja hi ha veus que demanen un alleujament de les mesures. Fan por les dues campanyes electorals encadenades on els partits més enllà de la realitat podrien buscar dir el que vulguin sentir els seus possibles votants. L’equilibri per fer contents pagesos, ramaders, sector turístic, entre d’altres pot portar a prometre canvis o accions per estirar-se els cabells.

Tenint en compte que d’aquí a un parell de mesos el que ha de venir és l’estiu, on la pluja no es caracteritza per ser abundant, i observant l’estat de les reserves d’aigua als embassaments catalans que aquest dimarts estaven al 16,63% el que toca és no tirar-se els plats pel cap, no prometre actuacions per esgarrapar vots, remar junts i sobretot no relaxar cap mesura per tres dies de pluja. Perquè al final, governi qui governi, la sequera la patim tots i perquè el que es faci ara no resolgui el problema per ara, sinó també per més endavant, que pot ser pitjor.

