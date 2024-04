Diuen que d’on no n’hi ha, no en pot rajar. I en el tema de la sequera i la gestió que n’està fent el Govern, el cert és que no hi ha frase més adequada. Fa uns mesos no es va atrevir a prendre les mesures que calien, simplement per por política i perquè les decisions no li passessin una factura electoral. Sempre es governa de cara a la galeria i amb gestos inútils i que, a la pràctica, no serveixen per a res. Han estat marejant la perdiu durant temps i ara les decisions arriben massa tard. Els pagesos i els ramaders ho tenen molt clar. La situació ha arribat al límit. Constantment, el que fan és desinformar a la ciutadania. Ara que tothom tenia coll avall que les restriccions durarien uns mesos, durant uns dies han estat assegurant que, potser, i degut a les darreres pluges -res extraordinari- es podrien aixecar. Res de res. Al cap d’uns dies s’informava -o desinformava novament- que a l’estiu es mantindran les restriccions. El mateix va fer unes setmanes enrere quan va anunciar, per després fer-se enrere, que no es podrien fer servir dutxes als pavellons... tot plegat una presa de pèl. Les pluges de març han ajudat a canviar el paisatge, però evidentment, no per omplir els pantans. Que algú es plantegés aixecar les restriccions per quatre gotes demostra en mans de qui estem. Ah!, perdoneu. No recordava que ara hi ha eleccions...

