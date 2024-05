Micro bestioles artificials

Un equip d’enginyers de la Universitat Estatal de Washington (Estats Units) ha creat uns micro robots que són els més lleugers i ràpids de la història. Com és previsible, s’han inspirat en els insectes. Aquests dispositius artificials podrien ocupar-se algun dia d’encàrrecs tan diferents com la pol·linització o les missions de cerca i rescat.

La seva mida i les seves característiques els permetrien igualment ser útils en el control ambiental remot, la fabricació a petita escala i la cirurgia de màxima precisió. I és que aquestes màquines minúscules només pesen 55 mil·ligrams.

L’alumne de doctorat que els ha concebut, Conor Trygstad, s’ha valgut de la seva afició a la pesca amb mosca per desenvolupar el projecte. La seva obra és excel·lent perquè no té juntes mòbils, engranatges o frontisses. Està feta d’un aliatge metàl·lic que canvia de forma quan se’n modifica la temperatura. El gadget és vist com l’inici d’una sèrie d’innovacions que podrien donar origen a altres micro robots que poguessin avançar sobre la superfície de l’aigua. O fins i tot per sota. Trygstad ja està pensant en la manera d’alimentar les micro bestioles sense que hagin de ser connectades a cap font externa.

