La Cantada d'Havaneres de Calella 2024

Deixeu-me dir per començar que en cap cas vinc a valorar el fet que el grup Port Bo no participi en la Cantada d’enguany. Per raons òbvies, no és a mi a qui toca fer-ho.

El motiu d’aquest escrit no és altre que destacar, des del meu punt de vista, el desgavell i el greuge que s’ha creat dintre l’organització de la Cantada, del que n’és responsable l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i que depèn de la regidoria de turisme del consistori.

Val a dir que tot comença a la tardor passada amb la dimissió, per motius que desconec, del director de la Cantada dels darrers anys: en Francesc Sánchez Carcassés Ha marxat possiblement el millor director que ha tingut la Cantada des dels seus orígens. Un home que coneix en profunditat el món del cant de taverna i de les havaneres. Un home que coneix les possibilitats de gairebé tots els grups existents. Un home amb criteri de solvència, dialogant, un comunicador nat que, per sobre de tot, aposta per la qualitat i l’equilibri de totes les cantades de les quals n’és el responsable. Quan dic equilibri, em refereixo a totes aquelles coses que queden al marge del que és purament la part musical i que també s’han de tenir en compte. Cada cantada té les seves. Cal ser conscient del lloc on es fa l’actuació, els orígens, la singularitat de la cantada, el tipus i magnitud de la megafonia, la posada en escena, els tempos d’entrades i sortides del escenari, la paritat, els mitjans de comunicació, els drets d’imatge i d’autors, l’aforament, el personal d’escenari i de platea, els convidats, i una pila d’elements externs que influeixen directament en el resultat final i que, pel fet de ser desconeguts, passen per ull al públic en general.

A partir d’aquí, els responsables, en comptes de buscar un altre director que faci les funcions abans assenyalades, decideixen que siguin els mateixos grups de Palafrugell que determinin els grups que actuaran cada any. En la reunió, es decideix que dels grups l’Arjau, Peix Fregit i Port bo en pujaran dos cada any a l’escenari i en reposarà un. Pel que fa a Els Cremats i Neus Mar alternaran cada any en la Cantada. I entre tots triaran el quart grup que serà de fora de Palafrugell.

Tal com jo ho veig, és com si en Michel, l’entrenador del Girona dimitís, i en Delfí Geli, el president del club, digués als jugadors:

- Vosaltres mateixos, poseu-vos d’acord i feu l’equip titular i la resta que segui a la banqueta i ja jugarà el pròxim partit!

D’entrada, aquest despropòsit, només denota i molt la manca d’interès i empatia que té la regidoria de Turisme de Palafrugell per la Cantada, per no dir que no en té cap. Desconeix l’origen de la Cantada, única a Catalunya, i el benefici que comporta a la Vila.

D’altra banda volia ressaltar que, enguany, en l’entrega dels premis Peix Fregit i de Palafrugellencs de l’any, que atorga Edicions Baix Empordà, una de les guardonades ha estat Indira Ferrer Morató justament per internacionalitzar l’havanera. Ara que no hi ha director que decideixi quin grup ha de cantar, com és que no entra en la rotació per participar en la Cantada? Amb què es basen els grups palafrugellencs per no haver-la tingut present? Que no és de Palafrugell? Que no l’han premiat justament per cantar havaneres? Si és perquè canta líric, només cal abaixar el to de la partitura i pot cantar igual que els altres.

I acabo. Si a partir d’ara aquest ha de ser el sistema que es farà servir per cantar a Calella, o juguem tots o estripem les cartes! Si no ho dic esbotifarro.