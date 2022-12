Movistar Plus+ ha incorporat al seu servei la plataforma FlixOlé que inclou el catàleg de cinema espanyol més gran. Els clients podran accedir a més de 4.000 títols des dels clàssics remasteritzats fins a pel·lícules més recents, distribuïdes en populars col·leccions amb tots els gèneres i gustos. A més, a FlixOlé es podran trobar especials tan aclamats pel públic com el cinema quinqui, les peripècies de Pajares i Esteso o títols de directors com José Luis Sáenz de Heredia, Jaime de Armiñán, Juan A. Bardem, Luis Buñuel, Luis Gª Berlanga, Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín o Alejandro Amenábar entre d’altres, segons ha informat en un comunicat Movistar.