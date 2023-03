Arrenca el rodatge de la coproducció de TV3 «L’home dels nassos»

L’home dels nassos, la primera pel·lícula dirigida per Abigail Schaaff i coproducció de TV3, ha començat el seu rodatge. Pablo Derqui i Ivan Benet són els protagonistes d’aquest film que combina mitologia i memòria històrica. Mercè Llorens, Pep Munné, Maria Molins, Jeannine Mestre, Jorge Motos, Berner Maynes i Malcolm McCarthy completen el repartiment. La pel·lícula explora un passat present i se serveix d’aquest ésser mitològic, un home visible només el 31 de desembre que té tants nassos com dies l’any, per bastir una història que connecta els anys 30 i els 60 i s’endinsa en la mentida i el silenci imposats durant dècades.