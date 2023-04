Demà dijous, a les 22 h, el canal Cosmo estrena Paris Police 1905, l’esperada seqüela de l’aclamada Paris Police 1900. Ambientada cinc anys després dels successos de la primera entrega, la ficció torna a mostrar que «l’anomenada Belle Époque no va ser tan idíl·lica i lluminosa com es recorda» segons explica el canal en comunicat. La sèrie arrenca el 24 de desembre de 1904 a París. És nit de Nadal i un cos sense identificar apareix al Bosc de Boulogne. El cas portarà l’inspector Antoine Jouin (Jérémie Laheurte) a introduir-se als secrets que amaga aquest bosc als afores de la ciutat, el lloc on la classe alta parisenca acudeix a satisfer els desitjos més obscurs.