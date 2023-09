El programa La Plaza de La 1 de TVE, presentat per Jordi González, s’estrenarà dimecres vinent. Aquest nou format de producció pròpia de la cadena competirà per l’audiència de la tarda amb Ana Rosa Quintana a Telecinco i amb Sonsóles Onega a Antena 3. El magazín s’emetrà cada dia de dilluns a divendres, de 18.30 a 19.30 hores, segons ha informat RTVE, i en el seu primer dia retrà homenatge a María Teresa Campos, que va morir el 5 de setembre passat i qui va començar la seva carrera a l’ens públic. Per això, en aquest primer lliurement, Jordi González rebrà la visita al plató de Terelu Campos, filla de la presentadora.