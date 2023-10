L’actor nord-americà Matthew Perry, més conegut per donar vida a Chandler Bing en la sèrie de televisió Friends, va ser trobat mort aquest dissabte a la seva casa de Los Angeles (Califòrnia, Estats Units), on aparentment s’hauria ofegat en el jacuzzi, segons va informar el mitjà TMZ.

Van trobar Perry, de 54 anys, al voltant de les 16.10 (hora local), segons va avançar el mateix mitjà i va confirmar després el Departament de policia de la ciutat, que s’encarrega de la investigació.

Segons fonts policials citades per TMZ, no s’han trobat drogues en el lloc de la mort i s’ha descartat de moment que sigui un acte criminal.

Si bé Matthew Perry s’ha fet mundialment conegut pel seu paper de Chandler Bing en la famosa comèdia dels anys 90, també ha aparegut a sèries i programes com Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal i The West Wing, entre d’altres.

Però Perry no només va saber encisar als aficionats de les sèries de televisió, sinó que va destacar per les seves interpretacions en llargmetratges com Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again i Getting In.

Les xarxes s’han encès amb aquesta dura i inesperada notícia i milers de fans han volgut donar el seu condol. Alguns dels seus companys del repartiment de Friends i de l’escena de Hollywood han volgut recordar l’admiració i respecte que tenien per Perry.

A més, el compte oficial de la mítica sèrie va penjar, tant a Instagram com a X, un missatge que deia: «Estem desolats per la notícia de la defunció de Matthew Perry. Era un veritable regal per a tots nosaltres. El nostre cor està amb la seva família, els seus éssers estimats i tots els seus fans». NBC Entertainment, la cadena original en la qual va debutar la sitcom, també han publicat un sentit missatge.