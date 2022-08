Anar a la piscina i no dutxar-te abans de ficar-t'hi no és només un gest de mala educació, també és una manera d'exposar-se a malalties que et poden afectar de manera greu. Per aquesta raó, quan arribes al recinte, hi ha cartells per tot arreu que assenyalen la necessitat de prendre una dutxa d'aigua neta abans d'introduir-te de ple al cubicle.