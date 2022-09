La informació sobre els probiòtics a internet és poc científica

Molta de la informació que hi ha a internet sobre els beneficis de probiòtics i prebiòtics és deficient i no es correspon amb l’evidència científica, segons un estudi fet pels professors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Andreu Prados-Bo i Gonzalo Casino. L’estudi conclou que els missatges de salut difosos a internet sobre els probiòtics, el iogurt, el quefir, la kombutxa, la fibra i els prebiòtics no estan alineats amb l’evidència científica i que solament la meitat dels 133 beneficis analitzats estan fonamentats per l’evidència.